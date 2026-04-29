В ОП ответили на призывы Мадьяра встретиться с Зеленским на Закарпатье

В Офисе президента отреагировали на предложение будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин журналистам.
По словам советника, президент "еще не согласовывал график на июнь". Он также уточнил, что "двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".
То есть публичные анонсы - не формат, в котором Киев планирует переговоры.
Накануне будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр принял у себя мэра Берегового Золтана Бабяка. Они обсуждали положение венгерского меньшинства в Украине и последствия войны.
После этого Мадьяр заявил, что хочет организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским именно в Берегово - городе с преимущественно венгерским населением.
"Пришло время для Украины завершить более десятилетия законодательных ограничений, а для венгров Закарпатья - восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и стать снова равноправными и уважаемыми гражданами Украины", - заявил он.
Как сообщало РБК-Украина, еще 28 апреля Мадьяр объявил о намерении инициировать встречу с Зеленским в Береговом, назвав это шагом к "новой странице" в украинско-венгерских отношениях.
Сразу после победы на парламентских выборах в Венгрии, Мадьяр заявил: "Мы обязательно встретимся [с Зеленским], если не где-то еще, то в Европейском совете".
Тогда же он подчеркнул, что налаживание отношений с Украиной является одним из приоритетов его будущего правительства.