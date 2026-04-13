Обов'язково зустрінемося із Зеленським. Мадяр готує розворот у відносинах з Україною

17:21 13.04.2026 Пн
2 хв
Якою буде політика "Тиси" щодо України?
aimg Іван Носальський
Обов'язково зустрінемося із Зеленським. Мадяр готує розворот у відносинах з Україною Фото: Петер Мадяр, лідер партії "Тиса" (Getty Images)

Майбутній уряд Петера Мадяра планує налагодити з Україною дружні відносини. Це - один із першочергових інтересів.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр.

Читайте також: Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині - репортаж з Будапешта

Хороші відносини із сусідами

"Уряд "Тиси" буде прагнути до союзницьких, а якщо можливо - до дружніх стосунків з усіма сусідніми країнами", - сказав він, відповідаючи на запитання про політику уряду "Тиси" щодо України.

Він додав, що "Угорщину оточують угорці", тому хороші відносини із сусідніми країнами - це один із ключових інтересів.

Зустріч із Зеленським

Також Мадяр відповів на запитання про потенційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми обов'язково зустрінемося, якщо не десь іще, то в Європейській раді", - сказав лідер "Тиси".

Війна РФ проти України

Він звернув увагу, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" використовувала розбіжності з Україною в партійно-політичних інтересах.

"Усі в Угорщині знають, що Україна - жертва в цій війні", - сказав Мадяр, уточнивши, що ніхто не має права вирішувати за українців, на яких умовах Київ має піти на мир із Росією.

Обов'язково зустрінемося із Зеленським. Мадяр готує розворот у відносинах з УкраїноюФото: Мадяр заявив про неприпустимість нав'язування Україні умов для миру з РФ (РБК-Україна)

Лідер "Тиси" підкреслив, що це "обурлива, лицемірна риторика", оскільки у зворотній ситуації ніхто б не відмовився від угорських областей.

Також він додав, що умовою нормалізації відносин з Україною стане врегулювання прав угорської меншини, яка проживає там.

Політика Орбана щодо України

Варто зауважити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан вів антиукраїнську зовнішню політику.

Зокрема, його уряд неодноразово затримував допомогу Україні від ЄС, а також введення нових санкцій проти Росії.

Останні місяці Угорщина блокує надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро від Євросоюзу. Таку допомогу погодили ще наприкінці минулого року, але Орбан вирішив використати кредит як важіль тиску на Україну для того, щоб відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта