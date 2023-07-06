В ОП показали перші хвилини після атаки по Львову: число поранених зросло

Число постраждалих через нічний ракетний удар російських окупантів по Львову зросла до 34 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Зазначимо, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих внаслідок нічного обстрілу Львова.
Тим часом Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.
Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим бійцям вдалося збити 7.
Через обстріл у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджень зазнали 35 будинків та 50 автомобілів.
Більше про наслідки обстрілу Львову - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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