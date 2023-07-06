В ОП показали перші хвилини після атаки по Львову: число поранених зросло

Зазначимо, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих внаслідок нічного обстрілу Львова.

Тим часом Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Ракетний удар по Львову

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим бійцям вдалося збити 7.

Через обстріл у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджень зазнали 35 будинків та 50 автомобілів.

Більше про наслідки обстрілу Львову - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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