Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено 35 будинків, - Садовий
У Львові провели комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали пошкоджень під час ракетного удару по місту в ніч на 6 липня. Постраждало 35 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Львова Андрія Садового в Telegram.
За його даними, чотири людини загинуло, 13 людей у лікарні, вони у різних станах. Надзвичайники продовжують пошуки.
"Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів", - написав мер.
Садовий повідомив, комісія прийняла рішення виділити 100 млн гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
"Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - написав він.
Нічний удар по Львівській області
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував область з Чорного моря ракетами "Калібр". Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищило 7 ракет.
За його даними у Львівському районі уламок ракети впав в одному зі сіл будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо - без постраждалих.
У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих нема.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 6 червня завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", сім із яких ліквідували сили ППО.
Внаслідок обстрілу міста пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок, де зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного обстрілу Львова у ніч на 6 липня та пообіцяв "відчутну відповідь".