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В ОП показали первые минуты после атаки по Львову: число раненых выросло

Фото: в ОП показали первые минуты после атаки по Львову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Число пострадавших из-за ночного ракетного удара российских оккупантов по Львову возросло до 34 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Отметим, что известно о четырех погибших и 34 пострадавших в результате ночного обстрела Львова.

Тем временем Ермак обнародовал видео, снятое сразу после удара вражеской ракеты по гражданским во Львове.

Ракетный удар по Львову

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет "Калибр", из которых нашим бойцам удалось сбить 7.

Из-за обстрелов в городе поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что повреждения получили 35 домов и 50 автомобилей.

Больше о последствиях обстрела Львова - читайте в материале РБК-Украина.

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Львовракетный удар