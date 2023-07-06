Вибухи у Львові: пошкоджений житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури, є поранені

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені громадяни, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького .

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені.", - поінформував урядовець.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

"Друзі, ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів. Всі міські служби роблять свою роботу", - написав він у своєму Telegram.

Згодом Садовий додав, що зараз відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу.

"Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка", - розповів мер міста.

Пожежа в житловому будинку та люди від завалами

Також Садовий згодом повідомив, що у Львові уламки ракети влучили у житловий будинок, й співробітники ДСНС дістають людей з-під завалів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, і було займання, яке оперативно загасили.

"Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", - розповів чиновник.

Відео з місця події

Пізніше голова Львівської ОВА оприлюднив в мережі кадри з місця події, де уламок збитої цілі впав на житловий будинок.

Чиновник зазначив, що Росія прицільно б'є по житлових будинках.

Нічна атака та вибухи у Львові 6 липня

РФ вкотре атакувала українські міста, застосовуючи дрони та ракети. В Україні цієї ночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, була загроза завдання противником ударів за допомогою ударних БПЛА і ракет.

Також стало відомо про роботу протиповітряної оборони. У низці областей повідомляли про звуки вибухів.

Також цієї ночі у Львові пролунала серія вибухів.

Всі подробиці про нинішню нічну ворожу повітряну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.