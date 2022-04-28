ОП об обстреле Киева во время визита генсека ООН: Россию нужно лишить права вето в Совбезе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Руководитель ОП призвал лишить России права вето в Совете безопасности организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.