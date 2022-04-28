ОП про обстріл Києва під час візиту генсека ООН: Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі

Глава офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Керівник ОП закликав позбавити Росії права вето в Раді Безпеки Організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.