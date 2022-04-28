ОП про обстріл Києва під час візиту генсека ООН: Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі

Глава офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Керівник ОП закликав позбавити Росії права вето в Раді Безпеки Організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.
За його словами, сьогоднішній обстріл Києва - це доказ того, що потрібно якомога швидше перемогти Росію і світ повинен об'єднатися навколо України. Єрмак додав, що для цього необхідно більше зброї, допомоги та зусиль щодо розв'язання гуманітарних питань.
Глава ОП підкреслив, що Україна щодня платить велику ціну за захист демократії і свободи. Він зазначив, що український народ не може програти.
"Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН", - підсумував Єрмак.
Нагадаємо, ввечері 28 квітня у Шевченківському районі прогриміли кілька вибухів. Інформація про постраждалих уточнюється.
Відзначимо, в момент ракетного удару в Києві перебував Антоніу Гутерреш, який приїхав в Україну для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
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