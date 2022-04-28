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ОП об обстреле Киева во время визита генсека ООН: Россию нужно лишить права вето в Совбезе

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 21:16
ОП об обстреле Киева во время визита генсека ООН: Россию нужно лишить права вето в Совбезе Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Руководитель ОП призвал лишить России права вето в Совете безопасности организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

По его словам, сегодняшний обстрел Киева - это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить Россию и мир должен объединиться вокруг Украины. Ермак добавил, что для этого необходимо больше оружия, помощи и усилий по решению гуманитарных вопросов.

Глава ОП подчеркнул, что Украина каждый день платит большую цену за защиту демократии и свободы. Он отметил, что украинский народ не может проиграть.

"Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", - подытожил Ермак.

Напомним, вечером 28 апреля в Шевченковском районе прогремели несколько взрывов. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, в момент ракетного удара в Киеве находился Антониу Гутерриш, который приехал в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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