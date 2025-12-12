ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В ОП обговорили посилення санкцій Європи проти тіньового флоту РФ

П'ятниця 12 грудня 2025 01:39
UA EN RU
В ОП обговорили посилення санкцій Європи проти тіньового флоту РФ Фото: Ігор Жовква на зустрічі з представниками NB8 (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 11 грудня, заступник керівника ОП Ігор Жовква зустрівся із представниками країн Нордично-Балтійської вісімки. Сторони обговорили військову і політичну підтримку України, координацію дій для досягнення справедливого миру, і санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Ігор Жовква провів зустріч із директорами департаментів Східної Європи міністерств закордонних справ країн Нордично-Балтійського регіону, відповідальними за формування політики щодо України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до Нордично-Балтійської вісімки (NB8) входять: Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Швеція, Естонія, Латвія та Литва.

Про що говорили сторони

Під час зустрічі Жовква висловив подяку партнерам з NB8 за їхню підтримку України на міжнародних платформах, додавши,, що саме країни цього регіону зробили найбільший сукупний внесок у межах ініціативи PURL.

"Загальна сума підтверджених фінансових зобов’язань країн-учасниць становить 1,55 млрд доларів, сформованих у кількох пакетах. До кінця року необхідно зробити внесок ще на 800 млн доларів, щоб забезпечити фінансування нових оборонних пакетів для України", - сказано у публікації.

Окрему увагу було приділено санкційному тиску на РФ. Особливо мова йшла про сферу протидії тіньовому флоту РФ.

Ігор Жовква наголосив, що у 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів.

"Важливо розширювати санкції проти капітанів, членів екіпажів і власників суден, щоб унеможливити обхід обмежень і зменшити здатність РФ фінансувати агресію", - вказано на сайті президента.

Крім того, мторони також скоординували позиції напередодні засідання Євроради та перед головуванням Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року.

"Україна повністю виконує своє домашнє завдання на євроінтеграційному напрямі. Ми готові до наступних кроків у відкритті переговорних кластерів і розраховуємо на подальшу єдність і підтримку з боку держав Європейського Союзу", - наголосив Ігор Жовква.

Тіньовий флот РФ під ударом

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що новий 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії може бути спрямований на атомну, сталеливарну, нафтову та добривну промисловість РФ. Крім того, обмеження знову торкнуться тіньового флоту РФ.

До слова, 10 грудня в СБУ повідомили, що заарештували в Одесі іноземне судно, яке входило до російського тіньового флоту і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що 10 грудня морські дрони СБУ вразили в Чорному морі черговий підсанкційний танкер РФ. За попередніми даними, судно було виведено з ладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень