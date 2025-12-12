В ОП обговорили посилення санкцій Європи проти тіньового флоту РФ

У четвер, 11 грудня, заступник керівника ОП Ігор Жовква зустрівся із представниками країн Нордично-Балтійської вісімки. Сторони обговорили військову і політичну підтримку України, координацію дій для досягнення справедливого миру, і санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Ігор Жовква провів зустріч із директорами департаментів Східної Європи міністерств закордонних справ країн Нордично-Балтійського регіону, відповідальними за формування політики щодо України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до Нордично-Балтійської вісімки (NB8) входять: Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Швеція, Естонія, Латвія та Литва.

Про що говорили сторони

Під час зустрічі Жовква висловив подяку партнерам з NB8 за їхню підтримку України на міжнародних платформах, додавши,, що саме країни цього регіону зробили найбільший сукупний внесок у межах ініціативи PURL.

"Загальна сума підтверджених фінансових зобов’язань країн-учасниць становить 1,55 млрд доларів, сформованих у кількох пакетах. До кінця року необхідно зробити внесок ще на 800 млн доларів, щоб забезпечити фінансування нових оборонних пакетів для України", - сказано у публікації.

Окрему увагу було приділено санкційному тиску на РФ. Особливо мова йшла про сферу протидії тіньовому флоту РФ.

Ігор Жовква наголосив, що у 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів.

"Важливо розширювати санкції проти капітанів, членів екіпажів і власників суден, щоб унеможливити обхід обмежень і зменшити здатність РФ фінансувати агресію", - вказано на сайті президента.

Крім того, мторони також скоординували позиції напередодні засідання Євроради та перед головуванням Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року.



"Україна повністю виконує своє домашнє завдання на євроінтеграційному напрямі. Ми готові до наступних кроків у відкритті переговорних кластерів і розраховуємо на подальшу єдність і підтримку з боку держав Європейського Союзу", - наголосив Ігор Жовква.