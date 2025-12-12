В ОП обсудили усиление санкций Европы против теневого флота РФ

В четверг, 11 декабря, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с представителями стран Нордично-Балтийской восьмерки. Стороны обсудили военную и политическую поддержку Украины, координацию действий для достижения справедливого мира, и санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Игорь Жовква провел встречу с директорами департаментов Восточной Европы министерств иностранных дел стран Нордично-Балтийского региона, ответственными за формирование политики в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Нордично-Балтийскую восьмерку (NB8) входят: Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.

О чем говорили стороны

Во время встречи Жовква выразил благодарность партнерам из NB8 за их поддержку Украины на международных платформах, добавив, что именно страны этого региона сделали наибольший совокупный вклад в рамках инициативы PURL.

"Общая сумма подтвержденных финансовых обязательств стран-участниц составляет 1,55 млрд долларов, сформированных в нескольких пакетах. До конца года необходимо сделать вклад еще на 800 млн долларов, чтобы обеспечить финансирование новых оборонных пакетов для Украины", - говорится в публикации.

Отдельное внимание было уделено санкционному давлению на РФ. Особенно речь шла о сфере противодействия теневому флоту РФ.

Игорь Жовква отметил, что в 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров.

"Важно расширять санкции против капитанов, членов экипажей и владельцев судов, чтобы исключить обход ограничений и уменьшить способность РФ финансировать агрессию", - указано на сайте президента.

Кроме того, стороны также скоординировали позиции накануне заседания Евросовета и перед председательством Кипра в Совете Евросоюза в первой половине 2026 года.



"Украина полностью выполняет свое домашнее задание на евроинтеграционном направлении. Мы готовы к следующим шагам в открытии переговорных кластеров и рассчитываем на дальнейшее единство и поддержку со стороны государств Европейского Союза", - подчеркнул Игорь Жовква.