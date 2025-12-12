ua en ru
В ОП обсудили усиление санкций Европы против теневого флота РФ

Пятница 12 декабря 2025 01:39
В ОП обсудили усиление санкций Европы против теневого флота РФ Фото: Игорь Жовква на встрече с представителями NB8 (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 11 декабря, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с представителями стран Нордично-Балтийской восьмерки. Стороны обсудили военную и политическую поддержку Украины, координацию действий для достижения справедливого мира, и санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Игорь Жовква провел встречу с директорами департаментов Восточной Европы министерств иностранных дел стран Нордично-Балтийского региона, ответственными за формирование политики в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Нордично-Балтийскую восьмерку (NB8) входят: Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.

О чем говорили стороны

Во время встречи Жовква выразил благодарность партнерам из NB8 за их поддержку Украины на международных платформах, добавив, что именно страны этого региона сделали наибольший совокупный вклад в рамках инициативы PURL.

"Общая сумма подтвержденных финансовых обязательств стран-участниц составляет 1,55 млрд долларов, сформированных в нескольких пакетах. До конца года необходимо сделать вклад еще на 800 млн долларов, чтобы обеспечить финансирование новых оборонных пакетов для Украины", - говорится в публикации.

Отдельное внимание было уделено санкционному давлению на РФ. Особенно речь шла о сфере противодействия теневому флоту РФ.

Игорь Жовква отметил, что в 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров.

"Важно расширять санкции против капитанов, членов экипажей и владельцев судов, чтобы исключить обход ограничений и уменьшить способность РФ финансировать агрессию", - указано на сайте президента.

Кроме того, стороны также скоординировали позиции накануне заседания Евросовета и перед председательством Кипра в Совете Евросоюза в первой половине 2026 года.

"Украина полностью выполняет свое домашнее задание на евроинтеграционном направлении. Мы готовы к следующим шагам в открытии переговорных кластеров и рассчитываем на дальнейшее единство и поддержку со стороны государств Европейского Союза", - подчеркнул Игорь Жовква.

Теневой флот РФ под ударом

Напомним, 11 декабря стало известно, что новый 20-й пакет санкций ЕС против России может быть направлен на атомную, сталелитейную, нефтяную и удобрительную промышленность РФ. Кроме того, ограничения снова коснутся теневого флота РФ.

К слову, 10 декабря в СБУ сообщили, что арестовали в Одессе иностранное судно, которое входило в российский теневой флот и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что 10 декабря морские дроны СБУ поразили в Черном море очередной подсанкционный танкер РФ. По предварительным данным, судно было выведено из строя.

