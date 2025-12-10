СБУ заарештувала в Одесі судно "тіньового флоту" РФ (фото)

Служба безпеки України арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до "тіньового флоту" Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.

Що відомо про заарештоване судно

Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ.

Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.

Що показав обшук судна

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.