Новий 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту та сталь, - ЗМІ

Новий, вже 20-й за рахунком пакет санкцій Європейського Союзу може бути спрямований на атомну, сталеливарну, нафтову та добривну промисловість Росії. Також під ударом знову опиниться "тіньовий флот" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Observer .

Зазначається, що вже є проєкт заяви країн Євросоюзу на саміті, де членів блоку закликають до "подальших скоординованих дій" щодо так званих "держав прапора". Це держави, які фактично надають будь-яким суднам можливість ходити під їхнім прапором, чим Росія активно користувалася.

Раніше завдяки цьому велика кількість непридатних для плавання старих нафтових танкерів працювала в інтересах Росії. Зараз ЄС планує вжити заходів проти цих країн, щоб змусити їх відкликати дозволи на прапор.

Інші мішені нових санкцій ЄС - це сталеливарна, добривна та атомна промисловість Росії. Ці категорії частково, або повністю випали з уваги Євросоюзу в плані введення обмежень.

Також посли країн ЄС погодили зміни до 19-го пакету санкцій, який вже діє. В документах, які потрапили у розпорядження видання, мова йде про внесення до "чорного списку ЄС" 23 фізичних та юридичних осіб - в тому числі громадянина США - а також 42 нафтових танкерів, які допомагають воєнним зусиллям російського режиму.