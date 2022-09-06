UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОП анонсировали хорошие новости по продвижению ВСУ на Харьковском направлении

Фото: советник главы Офиса президента Сергей Лещенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня украинцев ожидают хорошие новости относительно продвижения украинских защитников в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Сергея Лещенко в Twitter.

"Сегодня вечером будет отличная новость от президента Зеленского о контрнаступательной операции в Харьковской области", - написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У ВСУ есть множественные направления для контрнаступательных действий.

Кроме того, ранее ISW писало, что украинские бойцы продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

К тому же, президент рассказал, что были освобождены два населенных пункта на южном направлении и один - в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ЛещенкоХарьков