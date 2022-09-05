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Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 06:40
Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW Фото: Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке", - отметили аналитики.

В ISW предположили, что скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем. Поскольку ВСУ будут пытаться:

  • лишить россиян необходимых поставок;
  • нарушить командование и контроль оккупантов;
  • ослабить моральный дух врага.

"Россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска", - отметили в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что украинские силы достигли значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень прислушивались к оптимистичной риторики Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

К слову, 4 сентября в сети появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Тем не менее, официальной информации от военных об освобождении населенного пункта до сих пор нет.

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