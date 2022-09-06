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В ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку

Фото: радник голови Офісу президента Сергій Лещенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні українців очікують гарні новини щодо просування українських захисників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Сергія Лещенка в Twitter.

"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. ЗСУ мають множинні напрямки для контрнаступальних дій.

Окрім того, раніше ISW писало, що українські бійці просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області.

До того ж, президент розповів, що були звільнені два населених пункту на південному напрямку і один - в Донецькій області.

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Сергей ЛещенкоХарків