В ООС подтвердили разведение сил в Золотом

Сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 часов начался процесс разведения сил с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В ООС отметили, что это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. В пресс-центре добавили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

"Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих ", - добавили в ООС.

Кроме того, сегодня боевики на Донбассе запустили сигнальные ракеты белого цвета в знак готовности к отводу сил у Золотого.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский в Золотом заявил, что Украина должна искать пути и работать для завершения войны на Донбассе.

РБК-Украина писало, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально. Позже Зеленский заявил, что оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, вывезли из прифронтовой зоны.