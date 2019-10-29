ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики продолжают нарушать перемирие на участке разведения сил

Новости » Политика    29.10.2019 - 10:45
Боевики продолжают нарушать перемирие на участке разведения сил
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В СЦКК заявили, что боевики пять раз осуществили обстрелы позиций ООС в Золотом

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков в Золотом-4. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера осуществили пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4).

В ООС отметили, что несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств №2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Также отмечается, что украинская сторона приняла все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений в Золотом.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики усилили обстрелы на Донбассе На Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
Новости Украины ДонбассЗолотое
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь