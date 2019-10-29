Боевики продолжают нарушать перемирие на участке разведения сил

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В СЦКК заявили, что боевики пять раз осуществили обстрелы позиций ООС в Золотом

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков в Золотом-4. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера осуществили пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4).

В ООС отметили, что несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств №2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Также отмечается, что украинская сторона приняла все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений в Золотом.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.