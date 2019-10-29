Боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала запуски ракет

Боевики запустили сигнальные ракеты белого цвета в знак готовности к отводу сил у Золотого на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что возобновление разведения сил и средств на участке возле Золотого началось сегодня в 13.00. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала запуски ракет.

Отметим, сегодня, 29 октября, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в нормандском формате Зеленский должен обеспечить выполнение приказов добровольцами на Донбассе и разблокировать разведение сил.