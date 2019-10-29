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Зеленский готов к встрече с Путиным, - Пристайко

Новости » Общество    29.10.2019 - 12:01
Зеленский готов к встрече с Путиным, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Министр ответил на вопрос журналиста, готов ли Зеленский к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

На вопрос журналиста, готов ли Зеленский к встрече с Путиным. Пристайко ответил: "Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь... Я был свидетелем этих разговоров".

Напомним, Пристайко сообщил, что есть предварительная дата нормандской встречи. Как отметил министр, встреча может состояться в конце ноября.

Добавим, президент Владимир Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. Песков заявил, что Зеленский должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе, которые выступают против разведения сил.

Прекращение войны должно произойти дипломатическим путем, - Зеленский Пристайко сообщил о предварительной дате нормандской встречи
Новости Украины Владимир ЗеленскийВадим Пристайко
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