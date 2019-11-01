"ЛНР" объявила о завершении разведения сил в Золотом

Фото: боевики "ЛНР" (lug-info.com)

Разведение сил в Золотом проверит миссия ОБСЕ

Так называемая "Луганская народная республика" со своей стороны завершила разведение сил в Золотом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что завершение разведения сил в Золотом подтвердил представитель в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Сегодня, 1 ноября, "народная милиция" завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое", - заявил он и добавил, что информацию передали Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, разведение сил в Золотом (Луганская область) началось 29 октября 2019 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что отвод сил не ослабит оборонительные возможности украинских военных.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 4 ноября. Предполагается, что выполнение этого условия позволит начать подготовку саммита "нормандской четверки".