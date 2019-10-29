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В СЦКК назвали цель разведения в Золотом

Новости » Общество    29.10.2019 - 17:43
В СЦКК назвали цель разведения в Золотом
Фото: Александр Борщевский (inforesist.org)

Разведение сил и средств в Золотом осуществляется для создания зоны безопасности

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский назвал цель разведения сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, разведение в Золотом осуществляется для создания зоны безопасности.

"Как такого разведения войск нет. Вооруженные силы Украины не оставили ни одного населенного пункта. С какой целью осуществляется разведение участка №2 - это создание зоны безопасности 1х1 км именно в этой области для обеспечения безопасности людей в случае открытия КПВВ "Золотое". Территории не сданы, просто военные по разные стороны друг друга не видят", - сказал он.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил на участке в Золотом.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский, добавил, что разведение началось после того, как на данном участке в течение недели сохранялся режим прекращения огня.

Добавим, что ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.

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