ООН заявляє про "нову хвилю" атак на мирних жителів в Україні та гуманітарні організації

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про "нову хвилю нападів" на мирних жителів України, у тому числі на гуманітарних працівників, які зазнавали атак з боку військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ООН.

За заявою Організації наводяться два приклади російських атак цього тижня.

Так, у понеділок четверо гуманітарних працівників української неурядової організації "Місто Силі" потрапили під обстріл під час розчищення завалів, що утворилися внаслідок обвалення Нової Каховської греблі через підрив ГЕС у Херсонській області.

Також рятувальники ДСНС України в четвер отримали поранення через російський обстріл під час гасіння пожежі в пошкодженому храмі в Херсоні. Це сталося лише через кілька днів після нападу на лікарню у тому ж регіоні, додали в ООН.

"Неприпустимо, щоб гуманітарні працівники, рятувальники та лікарі отримували травми, підтримуючи народ України або, як правило, намагаючись відновити свої громади", - наголошують в Організації.

В ООН акцентують, що відповідно до міжнародного гуманітарного права "мають бути захищені будинки, лікарні, школи, місця відправлення культу та інша важлива громадянська інфраструктура, а також цивільні особи, у тому числі гуманітарні працівники".

Російські обстріли з цивільних об'єктів та волонтерів у Херсоні

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, особливо після деокупації міста.

Так, 2 серпня війська РФ атакували центр Херсона, і внаслідок обстрілу отримав поранення волонтер із Норвегії. До того ж 3 серпня російські війська обстріляли церкву у центрі Херсона. В результаті поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор в момент удару.

За день до цього, 1 серпня, російські окупанти атакували лікарню в Херсоні, де загинув молодий лікар, що тільки вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу загинув поліцейський.

Нагадаємо також, що вночі та вранці 2 серпня місто зазнало чергових атак РФ на житлові будинки, внаслідок чого було поранено двох людей.