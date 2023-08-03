Росіяни вдарили по громадському транспорту в Херсоні: є поранені

Зранку 3 серпня російські війська вкотре атакували Херсон. Цього разу окупанти вдарили по громадському транспорту, внаслідок чого поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Черговий нещадний обстріл ворогом з самого ранку! Цього разу окупанти обстріляли громадський транспорт та людей, які їхали на роботу", - написав Мрочко.

Внаслідок обстрілу троє людей зазнали поранень.

Фото: росіяни вдарили по громадському транспорту в Херсоні (t.me/roman_mrochko)

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона.

Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Також тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - написав Прокудін.

Фото: росіяни обстріляли церкву у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

Оновлено 9:24

"Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл",- повідомили у МВС України.

Внаслідок атаки постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджена спецтехніка.

У Херсонській ОВА опублікували відео наслідків ранкового обстрілу собору.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон. Наприклад, 1 серпня російські війська атакували лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар, який лише вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу 1 серпня загинув поліцейський.

Вночі та зранку 2 серпня місто зазнало чергових атак РФ на житлові будинки, внаслідок чого поранені дві людини.