Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла
Внаслідок обстрілу російськими військами лікарні у Херсоні постраждали п'ятеро людей, один лікар - загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні", - написав Прокудін.
Як повідомляється, у постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.
Загалом російський ракетний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро - поранені.
Обстріл Херсона
Сьогодні вранці окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури.
Вчора, 31 липня, російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.
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