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Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла

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Херсон, Вівторок 01 серпня 2023 16:15
Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла Фото: кількість поранених внаслідок обстрілу лікарні у Херсоні зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок обстрілу російськими військами лікарні у Херсоні постраждали п'ятеро людей, один лікар - загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні", - написав Прокудін.

Як повідомляється, у постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.

Загалом російський ракетний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро - поранені.

Обстріл Херсона

Сьогодні вранці окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури.

Вчора, 31 липня, російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.

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