Війська РФ атакували центр Херсона, поранення отримав волонтер із Норвегії

Російські військові атакували центр Херсона. В результаті обстрілу отримав поранення волонтер з Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram .

"Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що норвезький волонтер отримав легкі поранення й його доставили до місцевої лікарні.

"Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, особливо після деокупації міста.

Так, 1 серпня російські війська атакували лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар, який лише вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу загинув поліцейський.

Вночі та зранку 2 серпня місто зазнало чергових атак РФ на житлові будинки, внаслідок чого поранені дві людини.

До того ж 3 серпня російські війська обстріляли церкву у центрі Херсона. Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару.

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