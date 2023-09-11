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В ООН заявили, що вихід РФ із "зернової угоди" зробив право на харчування недосяжним

Фото: голова ООН з прав людини Волкер Тюрк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вихід Росії із "зернової ініціативи" зробило право на харчування недосяжним для багатьох людей, зокрема на Африканському континенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ООН з прав людини Волкера Тюрка, якого цитує Reuters.

"Вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи в липні і напади на зернові об'єкти в Одесі та інших місцях знову призвели до того, що ціни в багатьох країнах, що розвиваються, підскочили до небес, що зробило право на харчування недосяжним для багатьох людей", - сказав він.

 

За словами Тюрка, високий рівень недоїдання спостерігається у Сомалі та інших країнах Африки в умовах посухи.

Що цьому передувало

У липні цього року Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

На початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяє добрі новини щодо зернової угоди попри провальні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас Bild дізналося, що генсек ООН Антоніу Гутерреш направив голові МЗС Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора у "зерновій ініціативі". Серед них, зокрема, повернення російського держбанку до SWIFT та повернення заморожених активів РФ.

В Україні різко розкритикували можливі пропозиції генсека. Зокрема, у МЗС наголосили, що такі поступки означатимуть перемогу Росії.

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