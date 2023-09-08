Послаблення санкцій в обмін на "зернову угоду" стане перемогою РФ, - МЗС

Позиція України відносно пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на "зернову угоду" буде перемогою країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства законних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

За його словами, пом'якшення санкцій проти РФ в обмін на відновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу.

"Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", - написав Ніколенко.

Він зауважив, що Україна є одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки та готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.

Зернова угода

В липні поточного року російські терористи заявили про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання їх умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

На початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяє добрі новини щодо зернової угоди попри провальні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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