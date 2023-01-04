В ООН заявили про готовність Гутерріша стати посередником між Україною і Росією

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив готовність виступати посередником у "конфлікті в Україні, якщо про це попросять обидві сторони".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг Організації Об'єднаних Націй, що відбувся 4 січня.
Про це заявив у середу, 4 січня, речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, відповідаючи на запитання про те, чи є якесь просування та контакти з української ініціативи щодо проведення "саміту миру" наприкінці лютого цьогоріч.
"Ми говорили про це з генеральним секретарем перед Новим роком, коли з'явилися новини з цього приводу. Генеральний секретар сказав ясно, що він завжди готовий виступати посередником, якщо цього хочуть обидві сторони. Це в певному сенсі міг би сказати про будь-який конфлікт по всьому світові", - сказав Дюжаррик.
Напередодні Нового року РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш може стати посередником між Україною та Росією, якщо на це погодяться всі сторони.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд хоче провести мирний саміт в ООН до кінця лютого 2023 року. На ньому Україна збирається презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується. Кулеба зазначив, що головою саміту має стати саме Гутерріш.
Проте у Кремлі заявили, що не збираються йти на переговори на умовах України, яка представить свій мирний план на саміті.
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