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У Кремлі висловилися про мирний план України на саміті в ООН

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Вівторок 27 грудня 2022 07:25
У Кремлі висловилися про мирний план України на саміті в ООН Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, яка представить на мирному саміті в Організації Об'єднаних Націй свій план закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, керівництво РФ продовжує переслідувати у своїй повномасштабній військовій агресії проти України "свої цілі".

"Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд", - заявив Пєсков у коментарі "РИА Новости" у відповідь на запитання, чи готова Москва йти на переговори на умовах України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що уряд має намір провести мирний саміт в ООН до кінця лютого 2023 року. На ньому Україна має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським. Також у середині грудня Єрмак зазначив, що переговори з РФ – останній крок до миру, а не перший.

Додамо, що на думку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, переговори між РФ та Україною про мир найближчим часом навряд чи можливі, і військове протистояння, ймовірно, продовжиться.

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