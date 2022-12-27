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Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ

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Вівторок 27 грудня 2022 08:35
Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш може стати посередником між Україною та Росією, якщо на це погодяться усі сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала спікер генсека ООН Флоренція Сото Ніно-Мартінез.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд хоче провести мирний саміт в ООН до кінця лютого 2023 року. На ньому Україна збирається презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується. Кулеба зазначив, що головою саміту має стати саме Гутерріш.

При цьому у Кремлі заявили, що не збираються йти на переговори на умовах України, яка представить свій мирний план на саміті.

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