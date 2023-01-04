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В ООН заявили о готовности Гутерриша стать посредником между Украиной и Россией

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступать посредником в "конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на состоявшийся 4 января пресс-брифинг Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил в среду, 4 января, спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение и контакты по украинской инициативе относительно проведения "саммита мира" в конце февраля этого года.

"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", - сказал Дюжаррик.

В канун Нового года РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может стать посредником между Украиной и Россией, если на это согласятся все стороны.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство хочет провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина собирается презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется. Кулеба отметил, что главой саммита должен стать именно Гутерриш.

Однако в Кремле заявили, что не собираются идти на переговоры на условиях Украины, которая представит свой мирный план на саммите.

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ООНАнтониу Гутерриш