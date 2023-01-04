В ООН заявили о готовности Гутерриша стать посредником между Украиной и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступать посредником в "конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на состоявшийся 4 января пресс-брифинг Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил в среду, 4 января, спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение и контакты по украинской инициативе относительно проведения "саммита мира" в конце февраля этого года. "Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", - сказал Дюжаррик.