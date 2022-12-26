Україна проведе мирний саміт в ООН найближчими місяцями, - Кулеба

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Головою саміту має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Кулеба сказав, що український уряд хотів би провести мирний саміт до кінця лютого. На ньому Україна має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.

"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх країн на борт", - наголосив міністр закордонних справ.