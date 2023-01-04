В ООН заявили про готовність Гутерріша стати посередником між Україною і Росією

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив готовність виступати посередником у "конфлікті в Україні, якщо про це попросять обидві сторони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг Організації Об'єднаних Націй, що відбувся 4 січня.