В ООН заявили о готовности Гутерриша стать посредником между Украиной и Россией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступать посредником в "конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на состоявшийся 4 января пресс-брифинг Организации Объединенных Наций.
Об этом заявил в среду, 4 января, спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение и контакты по украинской инициативе относительно проведения "саммита мира" в конце февраля этого года.
"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", - сказал Дюжаррик.
В канун Нового года РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может стать посредником между Украиной и Россией, если на это согласятся все стороны.
Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство хочет провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина собирается презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется. Кулеба отметил, что главой саммита должен стать именно Гутерриш.
Однако в Кремле заявили, что не собираются идти на переговоры на условиях Украины, которая представит свой мирный план на саммите.
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