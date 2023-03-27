В ООН заявили про "дискримінаційний характер" обшуків в церквах МП: в МЗС відреагували

Зазначимо, що взимку у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях проводили обшуки. У монастирях виявили російські "триколори", агітаційні матеріали та склади загарбників. В ООН зазначають, що деяких священнослужителів допитували з використанням поліграфа.

У звіті зазначається, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване тим, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, нібито "можуть мати дискримінаційний характер".

Так, УВКПЛ також нагадало про необхідність забезпечення прав та справедливого судового розгляду щодо осіб, яким висунуто кримінальні звинувачення.

На звіт ООН вже відреагував речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна - демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - написав він.

Речник закликав УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок та базувати свої доповіді на фактах.

Нагадаємо, ченців УПЦ МП зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня, оскільки оренду продовжувати не планують.

Також розпочався процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі.

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