В ООН заявили о "дискриминационном характере" обысков в церквях МП: в МИД отреагировали

Отметим, что зимой в церквях УПЦ Московского патриархата в четырех областях проводились обыски. В монастырях обнаружили российские "триколоры", агитационные материалы и склады захватчиков. В ООН отмечают, что некоторые священнослужители допрашивались с использованием полиграфа.

В отчете отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, якобы "могут носить дискриминационный характер".

Так, УВКПЧ также напомнило о необходимости обеспечения прав и справедливого судебного разбирательства в отношении лиц, которым предъявлены уголовные обвинения.

На отчет ООН уже отреагировал спикер МИД Олег Николенко.

"Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность", - написал он.

Спикер призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок и основывать свои доклады на фактах.

Напомним, монахов УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта, поскольку аренду продолжать не планируют.

Также начался процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству.

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