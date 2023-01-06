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Агітки Медведчука, "триколори" та склади окупантів. СБУ показала, що знайшла в церквах МП

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Херсон, П'ятниця 06 січня 2023 10:02
Агітки Медведчука, "триколори" та склади окупантів. СБУ показала, що знайшла в церквах МП Фото: СБУ провела обшуки у церквах УПЦ МП у чотирьох областях (su.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці провели обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях. У монастирях виявили російські "триколори", агітаційні матеріали та склади окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ перевірила церкви у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. На території монастирів виявили бібліотеки з прокремлівською літературою.

На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського у Херсонській області виявили колишні склади окупантів. Їх облаштували за сприяння протоієрея Анатолія Корнєва. Після звільнення Херсона він втік на окуповану територію.

Крім того, у приміщення Свято-Троїцького Межирицького монастиря Рівненської області знайшли агітаційні матеріали громадського об’єднання, яке очолює нардеп-зрадник Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ знайшли брошури ОПЗЖ. Їх намагалися вивезти з території церкви, але правоохоронці запобігли цьому. Всі виявлені матеріали направили на експертизу.

Також СБУ оголосила підозру секретарю Кіровоградської єпархії за 1 ст. 161 ККУ.

Фото: СБУ провела обшуки у церквах УПЦ МП у чотирьох областях (su.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що проводить обшуки на об'єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

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Служба безпеки України УПЦ МП
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