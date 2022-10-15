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В ООН закликали Росію надати доступ Червоному Хресту до всіх військовополонених

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Субота 15 жовтня 2022 00:43
В ООН закликали Росію надати доступ Червоному Хресту до всіх військовополонених Фото: В ООН закликали Росію надати доступ Червоному Хресту до всіх військовополонених (pon.org.ua)
Автор: Олег Васьків

В Організації Об'єднаних Націй вкотре закликали Москву не перешкоджати роботі Червоного Хреста та надати доступ до всіх військових, що перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар [ООН] знову звертається до РФ з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених", - зазначив прессекретар.

Дюжаррик підкреслив, що мають бути виконані норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Третя Женевська конвенція.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман домовилися про співпрацю у питанні звільнення українських військовополонених.

До слова, 13 жовтня було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося звільнити 20 наших захисників.

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