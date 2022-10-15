Фото: В ООН закликали Росію надати доступ Червоному Хресту до всіх військовополонених (pon.org.ua)

В Організації Об'єднаних Націй вкотре закликали Москву не перешкоджати роботі Червоного Хреста та надати доступ до всіх військових, що перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар [ООН] знову звертається до РФ з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених", - зазначив прессекретар. Дюжаррик підкреслив, що мають бути виконані норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Третя Женевська конвенція.