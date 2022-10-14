Зеленський домовився з принцом Саудівської Аравії співпрацювати у звільненні полонених
Президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. У ході обговорень вони домовилися про співпрацю у питанні звільнення українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
"Поговорив зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України, резолюцію на Генеральній Асамблеї ООН. Домовилися про взаємодію у звільненні українських військовополонених. Домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні", - написав президент за підсумками переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за посередництва принца Саудівської Аравії вдалося звільнити з російського полону десять іноземних бійців ЗСУ.
Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Мухаммеда бін Салмана повністю відмовитись від співпраці з главою Кремля Володимиром Путіним.
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