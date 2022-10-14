Зеленський домовився з принцом Саудівської Аравії співпрацювати у звільненні полонених

Президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. У ході обговорень вони домовилися про співпрацю у питанні звільнення українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.