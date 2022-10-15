ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 00:43
В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным Фото: В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным (pon.org.ua)
Автор: Олег Васкив

В Организации Объединенных Наций призвали Москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] снова обращается в РФ с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным", - отметил пресс-секретарь.

Дюжаррик подчеркнул, что должны быть выполнены нормы международного гуманитарного права, в частности Третья Женевская конвенция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман договорились о сотрудничестве по вопросу освобождения украинских военнопленных.

К слову, 13 октября был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось уволить 20 наших защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война России против Украины
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе