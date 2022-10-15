Фото: В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным (pon.org.ua)

В Организации Объединенных Наций призвали Москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] снова обращается в РФ с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным", - отметил пресс-секретарь. Дюжаррик подчеркнул, что должны быть выполнены нормы международного гуманитарного права, в частности Третья Женевская конвенция.