В ООН визнали викрадення Росією українських дітей воєнним злочином: що буде далі

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час війни в Україні заявила, що депортація та примусове переміщення українських дітей Росією є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

У звіті комісії зазначається, що слідчі перевірили переконливі докази щодо депортації або переміщення щонайменше 1205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території. Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Також комісія встановила, що російська влада часто не повідомляла батькам або законним опікунам про місцеперебування дітей і створювала перешкоди для їх повернення. Натомість дітей намагалися влаштовувати на тривале проживання в сім’ях або установах на території Росії.

За даними розслідування, більшість таких дітей досі не повернулися на підконтрольну Україні територію, а процес їх повернення супроводжується значними труднощами.

Крім того, у звіті наголошується, що затягування Росією повернення депортованих дітей також може розглядатися як окремий воєнний злочин.