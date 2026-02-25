"Вам не соромно?": в ООН порушили питання депортації українських дітей

Молодший міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті заявив, що Росія використовує українських дітей як інструмент війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.

Заяву було зроблено під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Заява на засіданні Радбезу

Британський чиновник зазначив, що дії Росії включають примусове переміщення українських дітей і триваючі атаки. За його словами, такі кроки стали частиною війни проти України.

Дауті розповів, що у вересні зустрічався з українськими дітьми, яких вивезли з окупованих територій. За словами міністра, під час спілкування вони ділилися пережитим досвідом.

"Вони розповідали мені, як їх розлучали з сім'ями і нав'язували нові ідентичності", - сказав Дауті.

Історії постраждалих дітей

Міністр також повідомив, що в його робочому кабінеті зберігається малюнок української дитини, якій вдалося покинути Росію. Зараз ця дитина проходить лікування після пережитих подій.

"Росія робить це з десятками тисяч дітей, використовуючи їх як інструмент війни. І я маю запитати російського представника: вам не соромно? Це має припинитися", - наголосив міністр.

Тисячі годин під звуки тривог

За словами чиновника, від початку повномасштабної війни українські діти провели близько чотирьох тисяч годин під звуки повітряних тривог. За його словами, це можна порівняти з понад п'ятьма місяцями постійного стресу.

Він зазначив, що регулярні сирени, перебої з електрикою, страх і втрати серйозно впливають на психічний стан дітей.

"Покоління позбавляють безпеки та миру, на які має право кожна дитина у світі", - наголосив він.

Повернення дітей як умова миру

Дауті наголосив, що повернення вивезених дітей є важливим елементом справедливого миру. За його словами, це питання має стати частиною будь-якого майбутнього врегулювання.

"Мир має передбачати... повернення всіх викрадених дітей і військовополонених та справедливість за скоєні злочини", - сказав Дауті.

Він додав, що Велика Британія підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності.