В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением: что будет дальше

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений во время войны в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей Россией являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В отчете комиссии отмечается, что следователи проверили убедительные доказательства депортации или перемещения по меньшей мере 1205 детей из пяти областей Украины в Россию или на оккупированные ею территории. Эти факты позволили сделать вывод о военных преступлениях депортации и принудительной перевозки детей.

Также комиссия установила, что российские власти часто не сообщали родителям или законным опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения. Вместо этого детей пытались устраивать на длительное проживание в семьях или учреждениях на территории России.

По данным расследования, большинство таких детей до сих пор не вернулись на подконтрольную Украине территорию, а процесс их возвращения сопровождается значительными трудностями.

Кроме того, в отчете отмечается, что затягивание Россией возвращения депортированных детей также может рассматриваться как отдельное военное преступление.