Общество Образование Деньги Изменения

В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением: что будет дальше

03:56 11.03.2026 Ср
2 мин
Оккупанты часто не сообщали родителям или опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения
aimg Маловичко Юлия

Независимая комиссия ООН заявила, что принудительное перемещение украинских детей Россией является военным преступлением. Такие действия также имеют признаки преступления против человечности.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений во время войны в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей Россией являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В отчете комиссии отмечается, что следователи проверили убедительные доказательства депортации или перемещения по меньшей мере 1205 детей из пяти областей Украины в Россию или на оккупированные ею территории. Эти факты позволили сделать вывод о военных преступлениях депортации и принудительной перевозки детей.

Также комиссия установила, что российские власти часто не сообщали родителям или законным опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения. Вместо этого детей пытались устраивать на длительное проживание в семьях или учреждениях на территории России.

По данным расследования, большинство таких детей до сих пор не вернулись на подконтрольную Украине территорию, а процесс их возвращения сопровождается значительными трудностями.

Кроме того, в отчете отмечается, что затягивание Россией возвращения депортированных детей также может рассматриваться как отдельное военное преступление.

РБК-Украина писала, что в феврале этого года в ООН подняли вопрос похищения России украинских детей и пообещали исправить ситуацию.

Напомним, в марте 2023года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путинаи уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

