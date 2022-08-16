ООН способна содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге .

Он подтвердил свое вчерашнее заявление о готовности ООН поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если с этим согласятся Украина и Россия.

Дюжарик подчеркнул, что организация имеет возможности по логистике и безопасности для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.