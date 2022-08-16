ООН способна содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева

ООН способна поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию из Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге.
Он подтвердил свое вчерашнее заявление о готовности ООН поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если с этим согласятся Украина и Россия.
Дюжарик подчеркнул, что организация имеет возможности по логистике и безопасности для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.
Напомним, Россия угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через Киев.
Также отметим, что президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявлял, что МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.
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