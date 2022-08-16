ООН спроможна сприяти місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва

ООН спроможна підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу .

Він підтвердив свою вчорашню заяву про готовність ООН підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

Дюжарік підкреслив, що організація має логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.