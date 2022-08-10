Приедет ли МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: что говорят в "Энергоатоме"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может приехать на Запорожскую АЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.

"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с Гросси (Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.). То, что предлагалось - ввести миротворческий контингент ООН ("голубые каски" - ред.) на станцию и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", - рассказал он.

По его словам, несколько переговоров было с МАГАТЭ по поводу их приезда.

"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили, что надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС - это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", - добавил Котин.