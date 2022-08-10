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Приедет ли МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: что говорят в "Энергоатоме"

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 12:59
Приедет ли МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: что говорят в "Энергоатоме" Фото: президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (facebook com energoatom ua)
Автор: Наталия Гурковская, Юрий Дощатов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может приехать на Запорожскую АЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.

Об этом в интервью РБК-Украина президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с Гросси (Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.). То, что предлагалось - ввести миротворческий контингент ООН ("голубые каски" - ред.) на станцию и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", - рассказал он.

По его словам, несколько переговоров было с МАГАТЭ по поводу их приезда.

"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили, что надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС - это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", - добавил Котин.

Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.

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Запорожская АЭС
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