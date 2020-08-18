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ООН о протестах в Беларуси: репрессии - не ответ

Нью-Йорк, Вторник 18 августа 2020 10:59
ООН о протестах в Беларуси: репрессии - не ответ
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Власть Беларуси должна начать диалог с демонстрантами

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали власть Беларуси к диалогу с участниками акций протестов. Также в ООН призвали расследовать все заявления о пытках и насилии против задержанных демонстрантов.

Об этом заявил пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает "Голос Америки".

В ООН подчеркивают, что белорусы имеют право на мирный протест.

"Со своей стороны, генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ. Власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации. Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - заявил Дюжаррик.

Напомним, в Беларуси девятый день продолжаются акции протеста в связи с несогласием с официально оглашенными результатами голосования на выборах президента.

Ранее сообщалось, что правоохранители отпустили почти всех задержанных во время протестов в Беларуси, по состоянию на 17 августа в изоляторах оставались 122 человека.

Также РБК-Украина писало, что по данным правозащитников, во время протестов 9 августа в Беларуси погибли, как минимум, пять человек, еще семеро находились в критическом состоянии.

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