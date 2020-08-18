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ООН про протести в Білорусі: репресії - не відповідь

Нью-Йорк, Вівторок 18 серпня 2020 10:59
ООН про протести в Білорусі: репресії - не відповідь
Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Влада Білорусі повинна почати діалог з демонстрантами

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликали владу Білорусі до діалогу з учасниками акцій протестів. Також в ООН закликали розслідувати всі заяви про тортури і насильство проти затриманих демонстрантів.

Про це заявив прес-секретар генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає "Голос Америки".

В ООН наголошують, що білоруси мають право на мирний протест.

"Зі свого боку, генеральний секретар вважає, що невдоволення народу має бути почутим, а репресії - це не відповідь. Влада має проявити стриманість у відповіді на демонстрації. Всі звинувачення у тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані", - заявив Дюжаррик.

Нагадаємо, у Білорусі дев'ятий день тривають акції протесту у зв'язку з незгодою з офіційно оголошеними результатами голосування на виборах президента.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці відпустили майже всіх затриманих під час протестів у Білорусі, станом на 17 серпня в ізоляторах залишалися 122 людини.

Також РБК-Україна писало, що за даними правозахисників, під час протестів 9 серпня в Білорусі загинули, як мінімум, п'ять людей, ще семеро перебували в критичному стані.

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