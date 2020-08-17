В Беларуси отпустили почти всех задержанных во время протестов

Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Сейчас административный арест отбывают 122 человека

В Беларуси отпустили почти всех задержанных во время акций протеста. В следственных изоляторах отбывают административные аресты 122 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

Также в Генпрокуратуре отметили, что идет проверка превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в связи с задержаниями демонстрантов.

"По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - добавили в Генпрокуратуре.

Кроме этого в прокуратуре предоставили список лиц, который сейчас отбывают административные аресты. Его просмотреть можно по ссылке.

По данным следственного комитета Беларуси, к ним обратились более 600 человек с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании правоохранителями. Еще 100 человек сообщили, что их избивали в следственных изоляторах. При этом заявления также подали 124 силовика, которые пострадали во время столкновений с демонстрантами.

Напомним, за первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6700 человек, два человека погибли, при этом пострадали более 100 силовиков.

Ранее глава верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе массовых демонстраций.